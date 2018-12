Startup INTI prevê aumento de 150% no volume movimentado em 2019

A startup INTI, plataforma de gestão e Business Inteligence (BI) de venda de ingressos, projeta movimentar R$ 100 milhões no mercado (Gross Merchandise Value, total de vendas) em 2019. Desse montante, 50% devem ser conquistados com a venda de ingressos, 30% com ingressos de temporada (season tickets) e 20% com doações. O volume, se confirmado, representará crescimento de 150% ante 2018.

Impulso. Para dar início ao negócio, a startup recebeu o aporte de R$ 150 mil da aceleradora Ace. A empresa está instalada no InovaBra, centro de inovação do Banco Bradesco.