Startup lança alternativa a plano de saúde para classes C e D

Com mais de 70% da população brasileira sem acesso aos planos de saúde privados, as dificuldades no acesso à saúde nas classes menos privilegiadas estão também fomentando novos negócios no mundo das startups. A insurtech TôGarantido se uniu à seguradora Chubb para lançar um novo produto, voltado para as classes C e D, que será comercializado a partir de R$ 40 ao mês. A ideia do seguro digital é cobrir necessidades de internação, doenças graves e dar acesso a serviços de saúde a preços populares. A TôGarantido foi recentemente apoiada pelo Catalyst Fund, iniciativa que recebe suporte da Fundação Bill & Melinda Gates, do JPMorgan Chase e da Fundação Rockefeller.

