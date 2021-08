Startup Casai e Q Aparments fecham parceria no segmento de locação residencial

A startup mexicana Casai e a dinamarquesa Q Apartments firmaram parceria para desenvolver seus portfólios de apartamentos para locação no Brasil, país que concentra boa parte das operações de ambas. O acordo prevê que 140 unidades da Q Apartments serão operadas em parceria com a Casai. O número pode crescer ao longo do tempo.

As empresas têm como público-alvo funcionários e executivos que viajam a negócios e precisam de um local para estadias de curta a média duração. O serviço oferecido é um meio termo entre a hotelaria tradicional e o Airbnb. As empresas fazem a gestão, comercialização e manutenção dos imóveis, que pertencem a investidores institucionais. Uma diária na Casai fica na faixa dos R$ 300.

A Q Apartments é uma gigante multinacional com 65 mil imóveis sob gestão em 147 cidades. Já a Casai foi fundada há apenas dois anos na Cidade do México e está chegando agora a 650 unidades no portfólio, metade em São Paulo e Rio de Janeiro. Nos próximos três anos, a startup planeja passar de 3 mil unidades aqui, chegando a outras capitais, como Florianópolis. A ocupação atual dos apartamentos está acima de 90%.

Startup recebe investimento de R$ 300 milhões

A Casai recebeu aportes de R$ 300 milhões em rodada que envolveu grandes investidores de tecnologia, como Monashees Capital, Kaszek Ventures e Andreessen Horowitz. Em junho, lançou seu primeiro fundo de investimento imobiliário, com gestão da Navi Capital e com captação coordenada pela XP Investimentos.

A movimentação aquece ainda mais o jovem mercado de locação residencial no País. No público corporativo, a Casai não tem um concorrente direto. Mas outras empresas estão crescendo no ramo, como a Housi, da incorporadora Vitacon; e a Nomah, subsidiária da Loft que fechou parceria com a Gafisa.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 05/08/2021, às 15h59.

