Startup mexicana Yalochat fecha com a Pontomobi e aporta no Brasil

A startup mexicana Yalochat, focada em inteligência artificial, está desembarcando no Brasil por meio de acordo com brasileira, da área de marketing mobile, Pontomobi. Com a parceria, a brasileira passa a ter exclusividade no uso da ferramenta no País, para oferecer o serviço de criação e gerenciamento de chatbots para WhatsApp e Facebook Messenger.

De vento em popa

Estudo da Pontomobi, em parceria com a plataforma ProXXIma, da M&M Consulting, mostra que o uso de ferramentas de mensageria por empresas é crescente. O Facebook Messenger, por exemplo, domina, ao estar presente na estratégia mobile de 93% das companhias analisadas, ante 88% do ano anterior. O SMS, por sua vez, teve o maior aumento. Passou de 9% em 2017 para 39% neste ano. Em seguida, aparece o Web Chat, que representa 37% este ano, de 24% no ano passado.

