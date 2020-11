Startup nascida na pandemia para ajudar PMEs já recebe aporte

A BBX, startup nascida na pandemia para atender às pequenas e médias empresas atropelas pela crise causada pelo isolamento, acaba de receber aporte de R$ 1 milhão para ampliar a escala de mentorias. A proposta é ajudar os empresários que têm companhias consolidadas, com número grande de funcionários, mas sem acesso aos maiores grupos de consultoria e cacife para manter um conselho administrativo. Hoje com oito empresas sob mentoria, a startup quer chegar até 20 com os novos recursos.

