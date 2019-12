Startup Nucont, de contabilidade, recebe aporte de R$ 4,5 mi

A startup Nucont.com, de inteligência financeira e contábil, acaba de receber seu primeiro aporte. A gestora Cedro Capital, com foco em negócios tecnológicos, e a FC Partners, butique de fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês), localizada em Belo Horizonte, vão injetar R$ 4,5 milhões na novata.

Gap. Com o investimento, a Nucont.com quer colocar em prática seu plano de crescimento para atender, por meio de contadores, 50 mil empresas no Brasil. Parte dos recursos será destinada à área de inteligência artificial. A estratégia da Nucont é reposicionar o papel do contador, preenchendo uma lacuna de atendimento neste setor.

Notícia publicada no Broadcast dia 24/12/2019, às 10:23:01

