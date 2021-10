Stix, empresa de fidelidade do GPA e da RaiaDrogasil, pode ganhar sócios

A Stix, empresa de fidelidade do GPA e da RaiaDrogasil, pode ganhar novos sócios. O CEO Eduardo Leonidas diz que a empresa está “em diálogo com várias companhias” e que alguns demonstraram interesse em morder um pedaço de sua estrutura societária.

Lançada há um ano, a preocupação inicial era colocar a operação para funcionar e aparar as arestas do modelo de negócios. Hoje, uma das prioridades é aumentar a rede de varejistas às quais se pode juntar e resgatar os stix (pontos). Só que a ampliação, antes a ser feita exclusivamente por meio de parcerias, pode significar novos sócios.

“Não é descartável, pode acontecer”, diz Leonidas. Segundo ele, essa era uma possibilidade que não estava no radar, já que a função principal da companhia não é ser altamente lucrativa mas, sim, funcionar como catalisadora de receita para as redes associadas. A lógica é que, ao saber que junta pontos, o cliente priorize as lojas nas quais pode usar o programa de fidelidade e, assim, as vendas subam.

Clientes e resgates

Nesse contexto, os números mais importantes para a Stix são o de clientes que aderiram ao programa: são 2,5 milhões, meta prevista para o fim do ano. Bem como o de resgates, que indica que estão ativos, e chegou a 16 mil por dia, ou meio milhão por mês. Com exigência muito menor de pontos do que os das companhias aéreas, por exemplo, os stix podem ser usados para resgatar mimos como um sabonete.

Segundo Leonidas, a empresa já deu lucro no primeiro ano por ter uma “operação redondinha”. Os números da empresa, porém, são consolidados pelo GPA, que tem dois terços de participação societária. A RD tem o restante.

Os possíveis novos sócios, por sua vez, devem vir de segmentos diferentes do varejo. A proposta da Stix é ter em seu ecossistema marcas líderes de diferentes áreas, justamente para que os associados aproveitem a preferência do consumidor.

