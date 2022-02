Stone avalia vender pedaço da Tag – e nada mais que isso

A Stone avalia vender um pedaço de sua registradora, a Tag. Vender a própria Stone está fora de questão, assim como a Linx, empresa de software que a companhia comprou em 2020, assumiu em 2021 e ainda está sendo incorporada. Após receber propostas de interessados em comprar a Tag, porém, passou a considerar o negócio, segundo fontes familiares à transação. A Stone desenvolveu a Tag e detém 100% da empresa. Além de não ser necessário deter o total das ações, um sócio seria visto como uma ajuda à melhoraria da governança.

Além disso, são dois negócios com ritmos e necessidades diferentes: enquanto a Stone é pautada pela velocidade e exigências de capital de uma adquirente, a Tag opera nos bastidores do mercado, com o registro de recebíveis e, no futuro, da esperada duplicata eletrônica

A Stone tem sido alvo de inúmeras especulações de mercado desde que teve de parar as concessões de seu produto de crédito, em meados do ano passado, e fazer enormes provisões contra os calotes da carteira que havia concedido. Os rumores vão de uma recuperação judicial, mesmo com os R$ 2,7 bilhões que a empresa tinha em caixa em setembro, à venda da companhia – que o CEO, Thiago Piau, negou em carta aos funcionários.

Diante do cenário, o mercado foi à carga. A empresa recebeu manifestações de interessados não só pela Tag, mas também pela Linx, que não está à venda. Hoje, a Linx conta com uma equipe de administração própria, e a integração entre as empresas deve começar pelos produtos de ambas. Procurada, a Stone não retornou.

