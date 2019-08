Stone cria o Instituto Propague com foco em inclusão financeira

A fintech Stone, de maquininhas, anuncia hoje a criação do Instituto Propague, cujo foco será incentivar estudos e discussões sobre a inclusão financeira dos brasileiros. A novidade será lançada durante evento que reunirá nomes conhecidos do mercado financeiro como o brasileiro José Alexandre Scheinkman, professor da Universidade de Columbia, a presidente do conselho consultivo do Goldman Sachs no Brasil, Maria Silvia Bastos, o ex-BC Persio Arida, dentre outros.

