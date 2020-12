Stone leva 219 cidades brasileiras à Times Square

Os brasileiros que estiverem em Nova York poderão se deparar, amanhã de manhã, com o nome do município onde nasceram exibido em um dos cartões postais da capital financeira dos Estados Unidos. Em uma ação preparada pela Stone, 219 cidades brasileiras vão brilhar nos painéis digitais da Nasdaq, na Times Square, praça mais famosa do mundo.

Trata-se de uma homenagem da companhia de maquininhas aos micro e pequenos empreendedores que investem localmente no Brasil e compõem 30% do PIB. Os municípios escolhidos são locais onde a Stone tem polo comercial, e vão desde grandes capitais – como São Paulo, Rio e Belo Horizonte – até cidades menores do interior, como Alagoinhas, na Bahia, e Tangará da Serra, no Mato Grosso. Os nomes serão exibidos por 30 minutos nos painéis da Nasdaq, bolsa onde a Stone está listada. O horário não foi divulgado, mas será pela manhã.

