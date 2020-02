Stone notifica Captalys para impedir acesso a usuários das maquininhas

O crescimento da oferta de crédito a juros menores pelas fintechs parece estar incomodando os grandes competidores do mercado. No fim de dezembro, a empresa de tecnologia de crédito Captalys recebeu uma notificação extrajudicial da Stone determinando que deixasse de abordar os comerciantes que têm sua maquininha de cartão. Lançado oficialmente em setembro, mas funcionando em testes desde o início de 2019, o Tomático é uma plataforma da Captalys que oferece empréstimo a juros mais baixos a pequenos lojistas, descontando os recebíveis das maquininhas. Em 12 meses, emprestou R$ 28 milhões, em mais de 450 operações, com juros médios de 1,8% ao mês. As taxas cobradas em empréstimos pela Stone, segundo os clientes, ficam acima de 4%.

Leia mais: Unicórnios brasileiros: saiba quais e o que são essas startups ‘raras’

Guerra por dados. Há duas semanas, a Captalys respondeu à notificação de maneira que classificou como “dura”. Para a empresa, que tem R$ 9,4 bilhões sob gestão, quem contrata as maquininhas é o comerciante e, portanto, tanto o dinheiro quanto as informações que gera pertencem exclusivamente a ele ainda mais em tempos de openbanking, sistema que vai fazer exatamente isso. Podem, portanto, ser compartilhadas e não cabe à Stone impedir o acesso a seus clientes por parte dos concorrentes.

Veja ainda: ‘Uberização’ do crédito cresce fora dos bancos

Mecanismo. Com base em inteligência artificial, o Tomático analisa, em ambiente seguro, as vendas feitas pelo comerciante. A partir daí, disponibiliza o crédito, em condições adequadas ao fluxo de recebimentos e com juros customizados. Para isso, porém, tem de ter acesso às informações – e à senha do vendedor – das maquininhas. É o que a Stone tenta impedir, dizendo ter medo do uso indevido dessas informações.

Com a palavra. Procurada, a Stone disse que “desenvolve suas atividades promovendo a concorrência e a livre iniciativa, posicionando-se em defesa de um mercado aberto e em prol dos interesses de nossos clientes, razão da nossa existência. Atuamos com transparência, garantindo que sejam divulgadas aos nossos clientes apenas parcerias formalmente estabelecidas, visando garantir a sua máxima segurança”.

Notícia publicada no Broadcast no dia 05/02/2020, às 16:29:28

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter

Quer saber mais sobre o Broadcast? Fale conosco