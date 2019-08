Stone, PagSeguro e Cielo ganham mercado no segundo trimestre

Enquanto o mercado de maquininhas não dá sinais de trégua no Brasil, os resultados do segundo trimestre das seis maiores do setor mostram que a briga por market share segue intensa. Cielo, PagSeguro, do Uol, e Stone foram as únicas a ganharem mercado no período em relação aos três meses anteriores. Na outra ponta, Rede, do Itaú Unibanco, e Getnet, do Santander Brasil, perderam market share. A Vero, do Banrisul, manteve sua fatia estável em 1,8%.

Ponto a ponto. A dona de maquininhas que mais ganhou share no segundo trimestre foi a Stone, cuja fatia aumentou em 0,6 ponto porcentual ante os três meses anteriores. Na sequência, vieram Cielo, com ganho de 0,5 p.p., e PagSeguro, com 0,4 p.p. No centro da disputa entre as donas de maquininhas, estão os microempreendedores individuais, os famosos MEIs, apesar de que grandes contratos geram poder de fogo na busca por market share.

