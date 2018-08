Stone seleciona bancos e mira IPO em NY ainda em 2018

Seguindo os passos da PagSeguro, do Uol, e ignorando o ambiente pré-eleitoral no Brasil, a Stone, de maquininhas de cartão, já contratou os bancos de investimento para estruturar sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), planejada para ocorrer na bolsa de Nova York, a Nyse. Ao todo, foram contratados seis bancos para a operação. A ideia é buscar múltiplos altos no mercado americano, onde empresas de tecnologia encontram um ecossistema mais vasto. A PagSeguro movimentou cerca de R$ 7 bilhões em seu IPO, em janeiro, e já fez uma oferta subsequente (follow on) em junho último. A Stone é controlada pelos fundadores André Street e Eduardo Pontes e tem, entre seus acionistas, a britânica Actis, a brasileira Gávea Investimentos e a americana Madrone Capital Partners. Procurada, a empresa não comentou.