Subsidiária da Generali voltada a multinacionais ganha fôlego

A italiana Generali pretende avançar em uma área que tem boa presença no mundo, a da venda de seguros a multinacionais instaladas no País. Já são 230 delas na carteira da Generali Employee Benefits (GEB), unidade de negócios promovida a subsidiária há um ano.

Na primeira metade do ano, essas empresas colocaram 40 mil vidas sob a proteção da Generali. Até o fim do ano, a GED estima faturar R$ 137 milhões, com crescimento de 7% sobre o ano passado. Até 2024, projeta expandir as vendas em mais 20%.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 07/09/2021 às 08h00.

