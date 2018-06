Subsidiária de energia do Casino estrutura Joint Venture com Engie E&C

A GreenYellow, subsidiária de geração de energia solar do grupo francês Casino, estrutura uma fusão para criação de uma nova companhia na França com a Engie E&C, de mesma nacionalidade e player do segmento de eficiência energética. O grande objetivo da união é promover a descentralização do mercado de produção de energia francês por meio de recursos renováveis. Além do custo mais baixo, o tema sustentabilidade tem feito crescer a demanda por produção local de energia.

Sustentável. A GreenYellow possui mais de 2 mil projetos implementados no mundo, sendo acima de 500 no Brasil. O Grupo Pão de Açúcar (GPA) garantiu uma economia de aproximadamente 25% no consumo de energia elétrica em cada uma das 2 mil unidades do grupo com projetos de eficiência energética e de 40% somente considerando a economia gerada pelos painéis solares colocados nas lojas.

