Sucesso no País, app cristão atrai US$ 40 mi de Michael Bublé a Candy Crush

O fôlego de investidores internacionais por novos negócios tem ido além de empresas inovadoras de finanças, saúde e educação. Até aplicativos para estimular a fé dos cristãos estão atraindo milhões de dólares. O Glorify, app que promete práticas como reflexões, meditações guiadas, orações e leituras de passagens da Bíblia – e cujo maior público está no Brasil – recebe hoje aporte de U$ 40 milhões.

Entre os investidores, há estrelas do mundo dos investimento em tecnologia, como fundo japonês Softbank, e celebridades. Entre eles, os cantores Michael Bublé e Jason Derulo, a empresária Kris Jenner e os fundadores do jogo Candy Crush.

A rodada de investimento anunciada nesta quinta-feira foi liderada pelo fundo a16z, da Andreessen-Horowitz, gestora do Vale do Silício. O aporte é “Série A” e o objetivo é usar os recursos para expandir mundialmente as operações do Glorify, com contratações internacionais, além de desenvolver novos conteúdos e aprimorar recursos do aplicativo.

Brasil

Criada em Londres em 2019, a ferramenta de oração e meditação está disponível globalmente. Chegou ao Brasil em janeiro, quando igrejas e templos estavam fechados em decorrência da pandemia. A expectativa é fechar o ano com aproximadamente 2 milhões de downloads no País, a maior parte da base mundial, de 2,5 milhões.

A ideia do aplicativo nasceu dos empreendedores britânicos Henry Costa e Ed Beccle, que queriam que o exercício da fé acontecesse não só pela ida a igrejas e templos, mas em qualquer hora e lugar. Para eles, apesar de existirem milhões de cristãos no mundo, a tecnologia não os tem servido bem.

A premissa é que conexões rápidas e regulares com Deus ajudam a controlar a ansiedade do agitado dia a dia de todo mundo, além de ajudar a melhorar o bem-estar.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 02/12/21, às 11h19.

