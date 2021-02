Sucos Natural One, de herdeiro do Grupo Votorantim, avançam no exterior

A Natural One, empresa de sucos engarrafados fundada por Ricardo Ermínio de Morais, herdeiro do grupo Votorantim, viveu uma virada nas vendas ao exterior em 2020. A alta foi de 144%, para 10 milhões de garrafas exportadas. O câmbio favorável e a dificuldade de grandes marcas em conseguir insumos ajudaram a impulsionar as vendas. A expectativa é que os produtos passem a alcançar 10 mil lojas no exterior em 2021, ante as 1.800 registradas até agosto do ano passado.

Saudável. A previsão da Natural One é lançar pelo menos três novos sabores na China, devido à aceitação que a marca teve na rede Sam’s Club no País. Neste ano, a marca chegará a Portugal, Indonésia e Tailândia. A empresa apresenta como diferencial sucos engarrafados com uma proposta mais saudável e tem a Gávea Investimentos entre os sócios, com uma participação de 49%.

