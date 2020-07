Suíça Zurich avança em seguro para executivos e assume liderança

A seguradora Zurich conseguiu abocanhar a liderança do mercado brasileiro de seguros que blindam o patrimônio de executivos contra ações na Justiça, o D&O, como é conhecido. De janeiro a abril, a suíça respondeu por 25% de todo o volume do setor, que chegou a R$ 290 milhões.

Hard market. A Zurich despontou frente à concorrência, em meio ao endurecimento do mercado de D&O durante a pandemia. Com o aumento de sinistros no segmento, as seguradoras ficaram mais restritas e a capacidade minguou – o mercado ficou ‘hard‘, no jargão do setor.

E com isso… Na Zurich, o volume de prêmios do seguro para executivos aumentou mais de 69%, entre janeiro e abril. Foram R$ 71,7 milhões em prêmios contra R$ 42 milhões registrados no mesmo período de 2019.

