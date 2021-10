Sul-africana paga US$ 1 bi por ativos da Atlantic Nickel no Brasil

A mineradora Sibanye-Stillwater, sediada na África do Sul, deve anunciar nesta terça-feira a aquisição da Atlantic Nickel que pertence ao fundo de private equity inglês Appian Capital Advisory. A empresa sul-africana confirma estar em negociações com o fundo inglês, mas não revela o valor da operação. Fontes informam, no entanto, que o negócio ficará em torno de US$ 1 bilhão, conforme antecipado pela Coluna do Broadcast. Nesse montante, estão embutidas dívidas de cerca de US$ 150 milhões.

Dada a proximidade do anúncio do negócio, a Sibanye-Stillwater recomendou, em comunicado enviado ontem ao Broadcast, que os atuais e novos investidores tenham cuidado em comprar ações do grupo, que podem ser “materialmente afetadas” pela conclusão da aquisição.

A transação contou com assessoria financeira da Moelis&Co e jurídica dos escritórios Machado Meyer e Clifford Chance pelo lado da Sibanye-Stillwater, enquanto o Appian foi assessorado pelo Citi. A operação terá de ser aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

A Atlantic Nickel opera a mina Santa Rita, na Bahia, uma das maiores de sulfeto de níquel a céu aberto do mundo, e a Mineração Vale Verde, em Alagoas, que está implantando uma mina de cobre e ouro. Segundo fontes, as conversas para vender a Atlantic Nickel já duram mais de seis meses e outras empresas já mostraram interesse pelo ativo, entre elas a canadense Teck Resources.

