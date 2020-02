A Sul Brasil, empresa de antecipação de recebíveis há 18 anos no mercado, está buscando novos investidores e realizando investimentos para ampliar sua operação, de olho na concorrência das fintechs. O objetivo para este ano é encerrar com uma carteira de recebíveis de aproximadamente R$ 700 milhões, 40% acima da posição atual. O foco da Sul Brasil são as pequenas e médias empresas.

