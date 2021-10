SulAmérica Investimentos cria núcleo de inteligência quantitativa

Com R$ 45 bilhões em ativos sob gestão, a SulAmérica Investimentos criou um núcleo de inteligência quantitativa. A ideia é dar apoio aos gestores na análise de cenários, ativos e tomada de decisões, com o uso de análises sistemáticas via algoritmos. As informações ajudarão as equipes que cuidam dos investimentos em multimercados, ações, renda fixa e crédito, além da área econômica.

O núcleo irá se reportar ao CIO e diretor de investimentos da SulAmérica, Luís Garcia e será composto por Maurício Irie (ex-Quantco e Western Asset), Luiz Henrique da Silva (ex-Quantco e Safra e professor da FGV em Data Science) e Stephen Yang (ex-BTG Pactual), todos com grande experiência em modelos quantitativos no mercado financeiro e na academia.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 08/10/2021 às 17h10.

