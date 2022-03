Sumitomo Mitsui e IFC terão US$ 1 bi para clima e comércio em emergentes

O grupo japonês Sumitomo Mitsui Banking Corporation, com mais de US$ 2 trilhões em ativos, está preparando um veículo de US$ 1 bilhão para financiar o comércio exterior em mercados emergentes. Do total, pretende reservar 20% para operações envolvendo o clima.

A estrutura terá recursos da International Finance Corporation (IFC), o braço financeiro do Banco Mundial, que pode entrar com US$ 500 milhões. O objetivo é levar capital para mercados emergentes que enfrentam problemas de financiamento por causa da pandemia de covid. O grupo japonês e a IFC vão dividir os riscos em proporções iguais.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 30/03/22, às 12h25.

