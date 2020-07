Sun Mobi fecha parceria com EPE para compartilhamento de informações

A empresa de geração de energia solar compartilhada Sun Mobi vai contribuir com o planejamento do setor elétrico brasileiro. Em iniciativa inédita, a empresa vai fornecer à Empresa de Pesquisa Energética (EPE) dados específicos, relativos ao comportamento de seus clientes em termos de consumo de energia. As informações poderão ser usadas em análises da EPE sobre temas como a adoção de tarifas dinâmicas, geração distribuída e baterias de armazenamento de energia.

No detalhe. A EPE já tem acordos com outras empresas para recebimento de informações, mas é a primeira vez que estabelece parceria relacionada a dados horários de carga, tipo de informação que a instituição precisa para aprimorar o planejamento energético nacional.

Privacidade. Inicialmente, serão disponibilizados dados relativos ao comportamento dos consumidores em 2019. Todas as informações são anônimas e o processo é feito de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O levantamento é possível porque a Sun Mobi instala, no quadro elétrico de todos clientes, um sensor que monitora o consumo de energia em tempo real. O sistema é utilizado para apoiá-los na identificação de potenciais desperdícios de energia, de modo a melhorar a eficiência de seu consumo.

