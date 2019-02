Sun Mobi investe R$ 4 milhões em maior mini usina de SP

A Sun Mobi vai instalar em Porto Feliz (SP) uma nova mini usina solar com a promessa de ser a maior unidade de geração distribuída do Estado. Com 1 megawatt-pico de capacidade, a usina Wanda Maria Bueno receberá investimentos de R$ 4 milhões e entrará em operação em novembro deste ano. A unidade também evitará a emissão de 3,3 mil toneladas de CO2 ao longo de sua vida útil.

Expansão. Com a nova usina, a expectativa da Sun Mobi é quase quadruplicar a produção, para 165 mil kWh/mês.