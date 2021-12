Suno Asset compra fundo de ações da Mauá, de Luiz Fernando Figueiredo

A gestora Suno Asset está comprando o fundo de ações da Mauá Capital, empresa de gestão de recursos criada pelo ex-diretor do Banco Central, Luiz Fernando Figueiredo. Com 8,5 mil cotistas, a carteira tem R$ 50 milhões em patrimônio, além de ser distribuída em 22 plataformas para investimentos, como a da XP, BTG Pactual, Órama e Necton. A Mauá está fazendo uma reestruturação na gestão de recursos e quer se focar na economia real.

O valor da compra não foi revelado e a operação ainda depende de trâmites legais, como a realização pela Mauá de uma assembleia com os cotistas do fundo, que foi convocada ontem e deve acontecer na virada do ano ou começo de 2022. Se tudo der certo, a expectativa é que a Suno assuma a gestão do fundo em fevereiro.

O diretor de investimentos da Suno Asset, Vitor Duarte, conta que ao levar o fundo da Mauá, “em um estalar de dedos”, a gestora terá acesso à plataforma de distribuição da gestora de Figueiredo, com os 22 nomes, além de ter a chance de dobrar seus recursos em ações. O fundo vem nas últimas semanas vendendo ações e praticamente concentrando seus aportes no BOVA11, fundo de índice que replica o Ibovespa.

A Suno já tem uma carteira própria de ações, de R$ 50 milhões, lançada em julho. Por mais que o mercado esteja muito ruim nas últimas semanas, o fundo tem conseguido cair menos que o Ibovespa e subir mais quando o índice sobe, conta Duarte. E agora, na baixa, é a hora de comprar ações e apostar na renda variável, destaca o gestor. Por isso o interesse em expandir a atuação e trazer o fundo da Mauá. No total, a gestora tem R$ 700 milhões em recursos.

Já a Mauá, que tem R$ 5 bilhões em ativos, anunciou em setembro uma reestruturação em suas carteiras e está reduzindo a área de multimercado e ações, fundos que não estão conseguindo entregar o retorno esperado aos cotistas. O objetivo da gestora de Figueiredo agora é focar mais na economia real, como infraestrutura e o mercado imobiliário, área em que a Suno tem serviços para investidores que buscam fundos imobiliários.

