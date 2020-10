Superdigital, do Santander, cresce 14% em clientes de folha de pagamento

A Superdigital, fintech do Grupo Santander, viu o número de novos clientes no segmento de folha de pagamento crescer 14% de janeiro a setembro. A área tem sido prioridade para sua atuação, principalmente as empresas que contratam trabalhadores das classes C e D, nas quais identificou carência no tipo de serviço.

Rapidinho. O aplicativo Superdigital permite ao cliente pagar contas, realizar transferências e, mais recentemente, sacar dinheiro por meio de um token eletrônico. A nova funcionalidade simplifica a antecipação do pagamento aos funcionários recém-contratados.

