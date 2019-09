Susep abre na próxima semana consulta pública do sandbox regulatório

A Superintendência de Seguros Privados (Susep) vai abrir na semana que vem a consulta pública para o modelo de “sandbox” regulatório – nome dado a um ambiente regulatório experimental para negócios inovadores. O conteúdo do edital, ainda em ajustes, promete revolucionar as regras do setor. O modelo quer permitir a concessão de autorizações temporárias para empresas testarem soluções no mercado brasileiro de seguros.

Enquanto isso… A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que regula o mercado de capitais, já está com a audiência pública para o chamado sandbox regulatório. O Banco Central também seguirá o mesmo caminho.

Menos preço, mais seguro. O foco das novas regras, conforme a superintendente da Susep, Solange Vieira, é diminuir o custo do seguro no País e atrair mais consumidores para o mercado. Além disso, a abertura da consulta pública do sandbox marca os seis primeiros meses da sua chegada à autarquia.