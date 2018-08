Susep se abre para novatas

A Superintendência de Seguros Privados (Susep) está se abrindo às novatas do mercado de seguros, as chamadas insurtechs. O colegiado da autarquia saiu do território carioca para participar de um evento sobre startups do setor e inovação em São Paulo. Foi a primeira vez que a xerife do mercado de seguros se relacionou com esse público, que vai além dos tradicionais players, como seguradoras, corretores e resseguradoras.

Si pero no mucho. Ao dividir a plenária com o regulador de Portugal, o superintende da Susep, Joaquim Mendanha, reforçou que a autarquia está aberta às novas tecnologias, mas lembrou que as regras estabelecidas seguem ditando o jogo para o setor.

Conhecendo o terreno. Em tempos de eleições, um assessor financeiro de um dos vários candidatos à presidência da República procurou o atual superintendente da Susep para saber mais sobre o setor de seguros. Uma das queixas constantes do mercado é a baixa representatividade do mercado em Brasília.