Suzano se une a força-tarefa para medir riscos financeiros relacionados à natureza

A Suzano Papel e Celulose passou a integrar o grupo da Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD), sigla em inglês para força-tarefa sobre divulgações financeiras relacionadas à natureza. O grupo será responsável pela criação de uma estrutura para as organizações relatarem e atuarem na mensuração de riscos relacionados à natureza e seu impacto financeiro. O lançamento dessa estrutura está previsto para o fim de 2023.

O primeiro encontro do grupo, formado por 30 executivos de instituições financeiras, empresas e provedores de serviços de mercado, que representam os principais mercados globais, aconteceu na semana passada. No começo do ano que vem uma versão beta será distribuída para ser testada.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 12/10/2021 às 13h34.

