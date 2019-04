Suzano traz ex-BNDES, Júlio Ramundo, para coordenar tesouraria, crédito e M&A

A Suzano anunciou Júlio Ramundo, ex-titular do Conselho de Administração da Fibria e ex-executivo do BNDES, como novo responsável pelas áreas de Tesouraria, Crédito, Seguros e Fusões e Aquisições (M&A) da companhia. O executivo irá se reportar diretamente a Marcelo Bacci, diretor executivo de Finanças e Relações com Investidores da empresa.

Um dos poucos. O posto já estava vago e Ramundo está entre as poucas contratações depois que foi oficializada a fusão da Suzano com a Fibria, em 14 de janeiro. No BNDES, onde esteve por 27 anos, Ramundo ocupou cargo de diretoria em áreas de financiamento e participações societárias.

