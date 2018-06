Swift fecha com Bradesco e atrai primeiro banco brasileiro para pagamentos

A belga Swift, com foco no setor de segurança de transações financeiras, atraiu o primeiro banco brasileiro para o seu portfólio. O Bradesco aderiu ao serviço global de pagamentos (GPI, na sigla em inglês) da companhia, cujo fluxo diário gira em torno dos US$ 100 bilhões. Trata-se de uma ofensiva para ter mais velocidade, transparência e rastreabilidade de transações internacionais.

Escala. Além do Bradesco, outros 165 bancos já aderiram ao serviço da Swift, lançado em 2017, respondendo por 80% do tráfego de pagamentos internacionais da empresa. Até o momento, foram processados 50 milhões de pagamentos.