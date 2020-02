Tabela de fretes derruba em 23% cargas para caminhoneiros autônomos

A tabela de fretes derrubou as cargas disponíveis para caminhoneiros autônomos em 23% entre 2017 e 2019, segundo pesquisa da plataforma de transporte de cargas FreteBras. O período analisado abrange cerca de um ano e meio antes e um ano e meio depois da tabela de fretes, implantada pelo governo em maio de 2018. Atualmente, o Brasil tem cerca de 1,2 milhão de caminhoneiros, sendo que 500 mil são autônomos, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT.

Menos viagens. A FreteBrasil tem mais de 370 mil caminhoneiros cadastrados, o que equivale a um terço dos profissionais do Brasil. Depois da implementação da tabela, a relação entre o número de caminhoneiros registrados na plataforma e as cargas caiu 38%. Ou seja, há menos cargas disponíveis para cada profissional autônomo.

Investimento. Entre outros motivos, a ANTT determinou o pagamento do “frete de retorno” para os caminhoneiros. Com a mudança, o piso mínimo sofreu um reajuste que varia de 11% a 15%, de acordo com o tipo de carga e operação. Segundo Bruno Hacad, diretor de operações da plataforma, o levantamento mostra que as transportadoras estão de fato optando por usar mais frota própria por conta do aumento do custo do frete.

