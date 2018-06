Tabloides de ofertas do Walmart estarão no Facebook

Enquanto o mercado ainda se pergunta qual vai ser o futuro do Walmart no Brasil, em meio aos rumores de venda, a empresa segue anunciando ajustes nas suas operações. Depois de mudar as bandeiras de lojas adquiridas para a marca “Walmart” e reformar os pontos de venda, a inovação mais recente tem a ver com as redes sociais. Os tradicionais tabloides de ofertas, impressos em papel, ganharam uma versão digital. A nova mídia é disponibilizada na timeline dos consumidores no Facebook. (Dayanne Sousa)

