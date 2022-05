Taesa capta R$ 1,25 bi, em sua maior emissão de ‘títulos verdes’

A transmissora de energia Taesa concluiu nesta quarta-feira sua 12ª emissão de debêntures, no valor de R$ 1,25 bilhão, na maior captação de títulos verdes da companhia. Os recursos serão destinados aos empreendimentos em construção da empresa, com destaque para lote arrematado no último leilão, realizado em dezembro passado.

A demanda pela emissão alcançou R$ 2,1 bilhões e foi classificada como uma das melhores captações do setor elétrico nos últimos dois anos, atingindo um baixo prêmio em relação aos títulos do Tesouro Nacional (NTN-B): na primeira série, com prazo de 7 anos, o spread sobre a NTN-B de referência é de 0,09%; na segunda série, com prazo de 10 anos, de 0,22%; e na terceira série, de 15 anos, de 0,21%.

Mais de 90% desse valor foram financiados por investidores pessoa física, totalizando 17.500 CPFs.

Este texto foi publicado no Broadcast no dia 11/05/22, às 19h23

