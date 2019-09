Taesa quer garantir sucesso de debênture mais longa já oferecida ao varejo

Coluna do Broadcast

Com um cronograma intenso de ofertas previstas para setembro, a Taesa está trabalhando para garantir que a emissão mais longa de debêntures da história para pessoas físicas seja um sucesso. A companhia informou na última quinta-feira, dia 29, que alterou para outubro a emissão de R$ 450 milhões de debêntures de infraestrutura, que têm isenção fiscal, e vencem em 25 anos.

Sem estresse. Além de não “concorrer” com outras emissões de papéis que também têm o benefício da isenção fiscal, a companhia evita precificar as debêntures no dia da reunião de política monetária, em 17 de setembro. Taesa não comentou.