TAG Experiências Literárias cresce 73% em faturamento em 2018

Ao contrário das grandes livrarias que entraram em recuperação judicial no ano passado, a TAG Experiências Literárias viu seu faturamento crescer 73% em 2018, atingindo R$ 26 milhões. Clube de livros com mensalidade de R$ 56 por mês, a TAG também aumentou o número de membros em 61% e encerrou o ano com 48 mil assinantes.

Best-sellers. Com livros distribuídos para cerca de 1,7 mil cidades, a TAG também oferece best-sellers ainda não publicados no Brasil. Lançado em abril de 2018, o clube TAG Inéditos tem 20 mil assinantes. Já a TAG Loja, comércio eletrônico que responde por R$ 1,5 milhão do faturamento, oferece mais de 400 produtos entre livros, bonecos e adesivos relacionados à literatura. (Cristiane Barbieri)

