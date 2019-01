Tailor Made Travel abre filial em Miami

Coluna do Broadcast

A indústria do casamento para os ricos continua em alta, como mostram os números da Tailor Made (TM) Travel. Especializada em viagens de luxo para casais e com serviços individualizados, a agência-boutique viu sua receita crescer 25% no ano, atingindo R$ 9 milhões. A demanda justificou a abertura de uma loja em Miami, a segunda nos EUA. A empresa, que funciona há nove anos e vende praticamente só roteiros internacionais, já tinha uma unidade em Washington.//CRISTIANE BARBIERI

