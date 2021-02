Tarjab redesenha plantas para retomada dos lançamentos imobiliários

A incorporadora paulistana Tarjab, da mesma família que dá nome à empresa, prevê a retomada dos negócios em 2021, após adiar a abertura de novos estandes em 2020 devido à pandemia. A companhia prevê lançar até cinco empreendimentos neste ano, podendo ultrapassar os R$ 400 milhões em valor geral de vendas. No ano passado, foram apenas R$ 150 milhões.

Novo desenho. A Tarjab adiou novos projetos não só pelas incertezas econômicas provocadas pela pandemia e pela maior demora na obtenção de licenças junto à prefeitura, mas também porque a própria empresa decidiu rever as plantas.

Novos gostos. Como as pessoas têm passado mais tempo em casa, a incorporadora entendeu que estão dando mais valor a moradias maiores, com espaços para home office e condomínio com mais itens de lazer. Em um projeto adiado, por exemplo, a Tarjab cortou apartamentos de só um dormitório e aumentou a quantidade de imóveis de dois e três dormitórios no mix do prédio.

Melhor só. Apesar de a expectativa de voltar a crescer neste ano, a Tarjab não vislumbra uma oferta de ações em Bolsa para levantar recursos – estratégia bastante procurada por incorporadoras e empresas de outros segmentos. Antes disso, a companhia entende ser preciso reforçar a governança e ganhar musculatura com seus lançamentos.

