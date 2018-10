Tarjab terá a primeira construção social sustentável do Minha Casa Minha Vida

A incorporadora Tarjab, focada em empreendimentos de médio e alto padrão na região Sul de São Paulo, emplacou o primeiro empreendimento Minha Casa Minha Vida do Brasil com a certificação AQUA-HQE Habitação Social Sustentável. Criado pela Fundação Vanzolini, o selo visa a chancelar moradias de interesse social elegíveis às linhas de crédito de 1 a 3 do Programa de Financiamento do Governo Federal.

Outro nível, Para obtê-lo, o empreendimento Amadis, localizado no bairro do Ipiranga, em São Paulo, definiu um canteiro de obras com baixo impacto ambiental. A partir de agora, a Tarjab irá submeter todos os seus empreendimentos residenciais de interesse social à certificação AQUA, elevando, assim, o padrão das habitações.

