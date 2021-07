Tarpon faz fusão e prepara abertura de capital da NSTech

A Tarpon prepara a abertura de capital da NSTech, plataforma de tecnologia para logística, que acaba de se fundir com a Praxio, empresa de software para gestão de transporte rodoviário de cargas e passageiros. Dentro dessa estratégia, os sócios investidores fizeram um aporte na companhia de R$ 500 milhões. A NSTech vai usar a maior parte desse dinheiro (65%) e mais R$ 150 milhões de um empréstimo para financiar aquisições, de fintechs e softwares. O objetivo é crescer no Brasil e na América Latina. A companhia já opera no México e a meta é entrar nos mercados da Colômbia, Peru e no Equador.

O plano é que o IPO ocorra em cerca de dois anos, segundo o empresário e sócio da SK Tarpon, Vasco Oliveira. Bancos de investimento têm procurado a empresa que, por enquanto, prefere esperar. “Ainda é muito cedo, não temos pressa”, afirma ele. Os atuais controladores pretendem seguir na NSTech, que este ano deve faturar perto de R$ 340 milhões, depois do IPO.

O aporte da NSTech será feito pela SK Tarpon por meio da Niche Partners – polo da gestora que prioriza investimentos em empresas de nicho – e pela Greenbridge, gestora de private equity que investe globalmente em tecnologia, fundada pelos suecos Ola Rollen e Melker Schorling, da Hexagon AB, listada na bolsa de Estocolmo, e pelo brasileiro Eduardo Steinberg, empreendedor de tecnologia.

