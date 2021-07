Em jantar com empresários em SP, Eduardo Leite fala sobre situação do PSDB

No jantar com empresários, realizado ontem em São Paulo, o governador do, fez uma grande explanação sobre a situação econômica de seu Estado, principalmente sobre as concessões que vêm sendo feitas, e respondeu a muitas perguntas sobre a situação do

Leite disse que não pensava em se candidatar à presidência mas, ao ser procurado por setores do partido, resolveu começar as conversas. Afirmou ainda ser contra a reeleição e que espera que o País avance nessa discussão.

No jantar, estavam presentes Carlos Gerdau Johannpeter, vice-presidente do conselho da Gerdau, Stéphane Engelhard, vice-presidente do Carrefour e Vittorio Danesi, presidente do grupo de outsourcing e tecnologia Simpress. O encontro foi organizado por Karim Miskulin, do grupo Voto, que promove eventos para a aproximação de lideranças públicas e privadas.