Taxa de vacância de galpões logísticos atinge menor patamar desde 2015

O mercado de condomínios logísticos de alto padrão mostrou reação no segundo trimestre, ao apontar queda para 18% na taxa de vacância, de 22% no mesmo período do ano passado, segundo a Colliers Internacional Brasil. É o menor patamar em quatro anos.

Pré-crise. A área ocupada de galpões também é a maior já registrada desde 2011, tendo atingido 12 milhões de metros quadrados no segundo trimestre, conforme a Colliers. O preço médio do aluguel de galpões logísticos, em contrapartida, se manteve estável no comparativo anual em R$ 19,00 o metro quadrado.

