Taxistas atraem desenvolvedores que lançam carteira digital

Os taxistas credenciados são cada vez mais os alvos preferidos das empresas desenvolvedoras de soluções para gerenciamento e pagamento de corridas, especialmente com o avanço das tecnologias voltadas à desbancarização. A Wappa, empresa brasileira que gerencia despesas corporativas com táxis, e a WEX, que atua globalmente em pagamentos corporativos, estão, por exemplo, mirando 100 mil taxistas com um cartão de pagamento pré-pago, que funciona como uma carteira digital. O taxista concentra todos os recebimentos, pode utilizar os recursos imediatamente e, por meio de aplicativo, ainda gerenciar sua conta