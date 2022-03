TBNet, operadora dos caixas 24 horas, prevê chegar a 4,5 mil conexões

A TBNet, operadora de telecomunicações do grupo TecBan – empresa criada pelos bancões para espalhar os caixas eletrônicos 24 horas – está em rota de crescimento. O número de conexões externas da sua rede passou de 1,5 mil em 2020 para 3 mil em 2021, e a expectativa da operadora é a de chegar a 4,5 mil até o fim de 2022. No ano passado, o lucro líquido foi de R$ 27 milhões.

O negócio da TBNet é prover internet em regiões que não têm cobertura das grandes teles. Para isso, a empresa desenvolveu uma espécie de modem, num equipamento onde pluga dois chips de outras operadoras sincronizados por um software próprio.

Tudo isso foi elaborado para conectar os caixas eletrônicos da própria TecBan. Há cerca de três anos, o tal modem passou a ser oferecido para outras empresas que também sofriam para entrar na internet. A varejista C&A e o supermercado Hirota, por exemplo, usam o equipamento para ativar a internet em certas lojas.

Com a chegada do 5G, a previsão é de acelerar o crescimento. Isso porque a nova geração de internet móvel será tão rápida quanto as conexões de banda larga por fibra ótica, tornando a solução da TBNet mais competitiva. Hoje, por enquanto, as ofertas são de 2GB até 100 GB de consumo.

