techtools health, de tecnologia em saúde, compra Numb3rs Analytics

A techtools health, empresa de tecnologia na área da saúde, comprou a Numb3rs Analytics, especializada em análise de dados do segmento, nos setores público e privado. O investimento faz parte do plano da companhia de alocar mais de R$ 1 bilhão em startups do setor (heatlhtechs) e na consolidação de empresas digitais da área nos próximos cinco anos.

Para isso, a plataforma está captando dois fundos: o primeiro pretende levantar R$ 250 milhões para investir em healthtechs em estágio inicial, com foco na consolidação. Já o segundo fundo tem a meta de levantar R$ 1 bilhão para investir em empresas mais maduras. O capital vem da parte de investidores institucionais, em sua maioria, além de family offices e Corporate Venture Capitals (CVCs). A meta é tentar multiplicar o capital inicial em torno de quatro vezes em 10 anos.

Empresa mira aquisições também no exterior

A empresa investiu recentemente na Saúde Concierge, plataforma para empresas gerirem custos com planos, e na MDoctors, sistema de gestão para profissionais de saúde. Antes, já possuía empresas como a Revo, de próteses ortopédicas. Com a aquisição da Numb3rs, a empresa totaliza oito aportes desde 2018, tendo investido mais de US$ 40 milhões.

Segundo Jeff Plentz, presidente do Conselho da techtools health, estão previstas novas aquisições, não só no Brasil, mas também no exterior. Para isso, está previsto um investimento de, pelo menos, US$ 10 milhões nos próximos 12 meses.

Com a aquisição, a techtools health quer agregar em seu sistema uma plataforma que apresente de forma estruturada os dados abertos do Ministério da Saúde. As informações são geradas a partir de mais de 5 mil estabelecimentos de saúde ligados ao Sistema Único de Saúde (SUS) .

A transação segue a tendência do mercado de saúde, focado agora em compras menores e de soluções estratégicas, com especial procura por empresas que trabalhem melhor com gestão de dados e otimização de gastos. Segundo a plataforma Distrito, que reúne dados de startups de todo o País, até março deste ano, US$ 40,979 milhões tinham sido investidos em 21 rodadas de aportes. Também haviam ocorrido quatro operações de fusões e aquisições.

