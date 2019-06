Tecnisa contrata bancos e fará follow on em julho

Coluna do Broadcast

A Tecnisa bateu o martelo sobre sua capitalização e já prepara uma oferta subsequente para o início de julho. BTG Pactual, Itaú BBA e Santander compõem o sindicato de bancos que estruturarão a oferta. Os recursos captados devem ser usados para reforçar o caixa da incorporadora, que atravessa dificuldades financeiras. A companhia encerrou o primeiro trimestre de 2019 com mais dívidas a vencer no curto prazo do que dinheiro em caixa. Procurada, a empresa não se pronunciou.

Reestruturação. Tradicional no setor residencial de médio e alto padrão, a Tecnisa foi uma das companhias mais afetadas pelos distratos nos últimos anos. Diante desse cenário, passou a focar na venda de imóveis no estoque, redução de despesas administrativas e liquidação de ativos considerados não estratégicos, como terrenos em praças onde deixou de atuar. Os lançamentos, suspensos por quase três anos, foram retomados no mês passado.

