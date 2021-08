Tecnisa vai levar sede para o Jardim das Perdizes, seu cartão de visitas

A incorporadora paulistana Tecnisa vai mudar de endereço. A partir de setembro, sua sede passará a ser no edifício Time Corporate, um triplo A dentro do complexo residencial e comercial Jardim das Perdizes, na Água Branca, bairro da zona oeste. O novo espaço será como um ‘cartão de visitas’, já que o Jardim das Perdizes é um projeto do porte de um bairro e em desenvolvimento pela própria Tecnisa junto com a sócia Hines. Recentemente, uma participação foi vendida para o family office dos Frias, donos do Grupo Uol. Além disso, a mudança terá uma importante economia. O aluguel do novo espaço custará cerca de um terço a menos que o atual, na disputada Av. Brigadeiro Faria Lima.

A torre Corporate Time foi comprada da Tecnisa em 2016 pelo fundador e acionista majoritário da incorporadora, Meyer Nigri, e um outro investidor de mercado imobiliário cujo nome não foi revelado. Um tempo depois, Meyer vendeu sua parte para esse investidor. Estão no local a sede da Ericsson, um backoffice do Santander e uma unidade de escritórios compartilhados da WeWork.

A nova sede da Tecnisa terá 800 m2, espaço menor que os 1.100 m2 atuais. No novo desenho, os diretores estarão presentes quase todos os dias no local, enquanto os demais funcionários vão trabalhar em revezamento, ficando alguns dias em home office. Esta será a terceira mudança da companhia em menos de cinco anos. Antes disso, a incorporadora chegou a ocupar quatro andares do Pátio Malzoni, um dos endereços mais célebres (e caros) da Faria Lima, onde fica o Google.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 25/08/21 às 15h25.

