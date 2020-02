Tecnologias digitais vão quadruplicar investimentos de teles até 2024

O avanço do 5G, da inteligência artificial e da automação farão com que os investimentos das empresas de telecomunicação em tecnologias digitais quadrupliquem nos próximos quatro anos: passarão de US$ 7,9 bilhões em 2020 para US$ 38,9 bilhões, em 2024. A conclusão é de um levantamento feito pela consultoria EY com líderes das 27 principais teles do mundo.

Curva. Hoje, as empresas da área gastam mais com tecnologia tradicional do que com a digital. Este ano, serão investidos aproximadamente US$ 19 bilhões em TI convencional contra US$ 8,3 bilhões no digital. Segundo o estudo, porém, as curvas se inverterão já em 2021. A projeção é que, a partir do próximo ano, os gastos com tecnologia convencional caiam para US$ 14,9 bilhões e alcancem os US$ 23,7 bilhões no digital. Em 2024, o digital merecerá 86% dos investimentos totais das teles.

Nó. Entre as tecnologias a serem investidas, estão novas infraestruturas de nuvem, computação com uso de dados e redes de fornecimento, entrega e distribuição de conteúdo. A preocupação com falta de planejamento a longo prazo se mostrou como um dos maiores obstáculos para que o uso da automação seja impulsionada. Para 67% dos entrevistados, a falta de talentos com habilidades adequadas é uma barreira fundamental que impede a implementação de análises de inteligência artificial, analytics e automação.