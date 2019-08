Telebras já vale na bolsa duas vezes a Oi

Coluna do Broadcast

Depois de a empresa de telecomunicações Telebrás aparecer na lista de privatizações do governo de Jair Bolsonaro, seu valor de mercado fechou perto dos R$ 11 bilhões no pregão de ontem, o que representa mais do que o dobro da cifra em bolsa da Oi, que está em R$ 4,6 bilhões. A empresa vem batalhando alternativas para solucionar sua crise financeira.

Realidade

Na véspera do anúncio da esperada lista, no dia 20 da semana passada, havia na B3 um saldo de 6,2 mil ações preferenciais da Telebrás alugadas. Na segunda-feira, dia 26, o número de ações alugadas disparou. São mais de 15 mil, mostrando que muitos investidores apostam que, depois da disparada nos últimos pregões, o papel deve cair. A ação preferencial, a mais líquida, acumula valorização de 220% nesse período. O papel ordinário da Telebrás, por sua vez, encerrou em queda de 13% ontem, mas com salto de mais de 900% na última semana.