5G é ativado em Curitiba, Salvador e Goiânia nesta terça-feira

A internet móvel de quinta geração (5G) começará a ser ativada nas cidades de Curitiba, Salvador e Goiânia na terça-feira, 16, com um número de antenas bem acima do nível mínimo exigido pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) – assim como já aconteceu em Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, João Pessoa e São Paulo.

Em Curitiba, os pedidos de licenciamentos totais feitos por TIM, Vivo e Claro chegaram a 316 antenas, ou 4,4 vezes mais que o mínimo de 72 exigidas pela agência reguladora nessa etapa inicial. Os dados foram adiantados à Coluna pelo conselheiro Moisés Queiroz Moreira, responsável na Anatel por acompanhar liberação das cidades para ativação do 5G.

Em Salvador, estão previstas 193 antenas na largada, enquanto o mínimo era 108. E em Goiânia, serão 100, também superando o mínimo de 57.

A aceleração na implementação da cobertura é uma estratégia das operadoras para causar uma boa impressão na clientela e, obviamente, faturar mais com isso. Por trás dessa iniciativa está o interesse em estimular a venda de planos pós-pagos mais caros. Como o 5G terá maior velocidade de navegação e download, a ideia é migrar os consumidores para os planos mais turbinados.

